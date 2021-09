Ein av tre vil dra på haustferie i år

innenriks

Det kjem fram i Virkes undersøking Reisepuls.

48 prosent av dei som planlegg ferie, vil mest sannsynleg dra til private hytter i Noreg, medan 42 prosent seier at dei vil besøkje venner eller familie her i landet. 29 prosent vil nytte seg av hotell, campingplass, hyttegrend eller privat utleige her i landet. Her var det mogleg å gi fleire svar.

– Det er fantastisk å sjå at fleire verksemder no opplever den «ketsjupeffekten» vi har drøymt om at skulle komme når det vart letta på restriksjonane, seier Astrid Bergmål, leiar for Virke Reiseliv.

Spania, Sverige og Danmark

Samtidig seier 27 prosent at dei sannsynlegvis vil feriere heime.

Når det gjeld utanlandske reisemål, har 37 prosent Spania som favoritt for haustferien. Så følgjer Sverige (15 prosent), Danmark (14 prosent), Hellas (13 prosent), Storbritannia og Tyskland (begge 11 prosent).

Ifølgje Virke melder turoperatørane no om stor pågang frå nordmenn som vil ha sol og varme i haustferien. Bergmål meiner dette òg har samanheng med at folk har fått auga opp for pakkereiser, som gir eit heilt særeige forbrukarvern.

– Mange ønskjer nok den tryggleiken ei pakkereise gir etter lang tid med pandemi. Det er derfor ikkje overraskande at mange vel å bestille gjennom ein reisearrangør som tek ansvar for heile reisa, i staden for å kjøpe fly og hotell kvar for seg. Dette kan nok fort bli ein trend framover, seier Astrid Bergmål.

Innanlands toppar Viken, Innlandet og Vestland fylke lista for reiseplanar.

Ikkje tilbake på normalen

Leiaren i Virke Reiseliv meiner det – sjølv om fleire no kan reise på tvers av grensene – framleis er ein veg å gå før reiselivet er tilbake til normalen.

Undersøkinga er gjennomført av Opinion/Norstat på vegner av Virke i mai-juni 2021, og det er gjort 1.529 intervju. I spørsmåla vart det teke atterhald om at det kom til å vere slik at norske styresmakter ikkje ville fråråde reiser.

(©NPK)