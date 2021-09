Document.no felt i PFU

innenriks

Document.no var klaga inn for kommentarartikkelen «Bøllete aktivist retter grunnløse anklager, miserabel gjeng gir ham ekko» og nyheitsartikkelen «Filter-redaktør Klungtveit overvåker Documents lesere».

I nyheitsartikkelen skreiv avisa mellom anna at Klungtveit avlytta private samtalar under eit møte med Steve Bannon i regi av Document.

Document har brote god presseskikk på punkt 3.2 om opplysningskontroll og kjeldebreidd, punkt 4.14 om samtidig imøtegåing, og punkt 4.17. om kommentarfelt i Ver varsam-plakaten, skriv Journalisten og Medier24.

Det var Filter Nyheters redaktør Harald S. Klungtveit som klaga saka inn til PFU. Han meiner nettstaden har publisert rammande, feilaktige opplysningar, og at han ikkje har overvaka eller avlytta Documents lesarar slik nettstaden skriv i si sak, men laga journalistikk.

Document.no avviser at god presseskikk er broten og meinte at dei hadde dekning for artiklane.

