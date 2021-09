Tengs-sikta avhøyrd tysdag: – Ikkje komme fram nytt

innenriks

– Avhøyret har gått utan dramatikk. Han har fått ein del spørsmål om rørslene sine og har svart greitt på det, seier forsvarar Stian Kristensen til VG.

– Det har ikkje komme fram noko nytt. Klienten min meiner framleis at politiet har teke feil mann, seier han.

Avhøyret starta klokka 10. Det er no vedteke å ta ein pause, og avhøyret vil halde fram ein av dei næraste dagane, ifølgje forsvararen.

50-åringen er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nektar for å ha noko med drapa å gjere.

Det er nesten ein månad sidan førre gong 50-åringen vart avhøyrd. Den sikta vart avhøyrd i samband med arrestasjonen 1. september, og dagen etter, men ikkje etter at han vart varetektsfengsla 3. september.

Fredag går òg varetektsfengslinga ut for mannen, og den andre forsvararen hans, advokat Stian Bråstein, sa til Dagbladet tysdag formiddag at dei ventar at det blir eit nytt fengslingsmøte i løpet av veka.

– Per no kan eg ikkje seie noko om mistankegrunnlaget mot mannen er styrkt eller svekt etter arrestasjonen, uttalte politiadvokat Fredrik Martin Soma då politiet opplyste om det då kommande avhøyret før helga.

(©NPK)