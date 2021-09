Studie om bruk av paracetamol hos gravide forsterkar norsk tilråding om lågast mogleg bruk

innenriks

– Desse funna er med på å forsterke det vi allereie tilrår i Noreg: Lågast mogleg bruk, på kortast mogleg tid, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NRK.

I studien har forskarar frå ulike land saman analysert 25 år med data på temaet.

Skadane det er snakk om, kan vere misdanningar av kjønnsorgan, nevrologiske skadar, ADHD og hyperaktivitet.

Forskarane viser mellom anna til ei rekkje observasjonsstudiar som er gjort blant mor og barn. Her fann ein at paracetamol har ein negativ effekt under graviditet i 26 av 29 tilfelle.

Sarah Stock, spesialist i fostermedisin ved Universitetet i Edinburgh, meiner likevel at bevisa ikkje er gode nok til å konkludere. Ho legg spesielt vekt på at ein veit for lite om risikoen blant gravide som brukar paracetamol ein sjeldan gong.

Også Steinar Madsen i Statens legemiddelverk meiner det er vanskeleg å seie noko om kor stor risikoen for den enkelte kan vere.

– Det er jo ei bekymring at ein ser ADHD-liknande problem knytt til dette. Vi vil eigentleg berre forsterke dei råda vi allereie gir: Dersom ein har behov for smertelindring, så bør ein oppsøkje fastlegen, seier han.

