Statkraft sel vindpark i Skottland

Vindparken, som vart sett i drift i 2017, har elleve turbinar og ein samla effekt på 36 megawatt. Anlegget produserer nok fornybar energi til å dekkje forbruket i rundt 26.000 britiske husstandar.

I ei pressemelding opplyser Statkraft at Andershaw Wind Farm no er selt til det skotske selskapet for 121 millionar pund, inkludert kontantar og arbeidskapital. Dette svarer til 1,42 milliard kroner.

I samband med salet er det avtalt at Statkraft skal halde fram med å drifte anlegget, og dessutan levere alle vedlikehalds- og eigaroppfølgingstenester til Greencoat fram til 2037.

Statkraft opplyser at inntektene frå salet vil bli investert i nye fornybarprosjekt.

