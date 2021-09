Regjeringa takka for evakueringa frå Afghanistan

innenriks

28. august landa det siste flyet med evakuerte frå Kabul i Noregs evakueringsoperasjon. Gjennom to veker evakuerte Noreg over 1.100 personar etter at Taliban greip makta i Kabul og Afghanistan.

Tysdag takka regjeringa dei som bidrog til evakueringa under eit arrangement på Akershus slott i Oslo.

– I ein situasjon som var kaotisk, uoversiktleg og farleg gjennomførte dei ein av dei vanskelegaste evakueringsoperasjonane våre nokosinne, skriv regjeringa.

Statsminister Erna Solberg (H), utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H), justisminister Monica Mæland (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var blant dei som deltok på takkearrangementet.

(©NPK)