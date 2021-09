Opposisjonen i Oslo krev uavhengig koronagransking

innenriks

– Erfaringar og det ein hugsar frå ei krise, er ferskvare. Det er lett å gløyme det ein har merka seg viss det tek for lang tid, seier leiar for Oslo Høgres bystyregruppe Anne Haabeth Rygg til Aftenposten.

Høgre, Venstre, KrF, Frp og FNB ønskjer at ein ekstern koronakommisjon skal evaluere korleis kommunen har handtert pandemien.

«Vi ber om at denne opprettes snarest,»heiter det i forslaget som blir fremja i bystyret. I ettertid har òg Sp stilt seg bak.

Byrådsleiar Raymond Johansen seier at første del av ei omfattande og lovpålagd evaluering byrja allereie i april, og at første rapport er levert.

Han er likevel skeptisk til ein kommisjon på linje med den regjeringa har fått i stand. Byråden peikar på at kommunen ikkje har det same apparatet til rådvelde som regjeringa, og at det er kostbart.

