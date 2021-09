Nytt avhøyr av Tengs-sikta tysdag

innenriks

Avhøyret vil starte klokka 10, melder Dagbladet som har snakka med forsvararen til 50-åringen.

– Han ser fram til avhøyret og vil svare på spørsmål politiet måtte ha. Han ønskjer å bidra til oppklaring og samtidig å få sjekka seg ut av saka, seier advokat Stian Bråstein til avisa.

Det er nesten ein månad sidan førre gong mannen vart avhøyrd. Den sikta vart avhøyrd i samband med arrestasjonen 1. september, og dagen etter, men ikkje etter at han vart varetektsfengsla 3. september.

Fredag går òg varetektsfengslinga ut for mannen, og forsvararen ventar at det blir eit nytt fengslingsmøte denne veka.

– Per no kan eg ikkje seie noko om mistankegrunnlaget mot mannen er styrkt eller svekt etter arrestasjonen, uttalte politiadvokat Fredrik Martin Soma då politiet opplyste om det kommande avhøyret før helga.

50-åringen er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nektar for å ha noko med drapa å gjere.

