Nav-kontor på Osterøy stengt etter trussel

– I trusselen vart det referert til det som skjedde i Bergen, seier Nav-sjef Vigleik Kalland i Osterøy til Bergensavisen.

Hendinga skjedde tysdag førre veke, dagen etter at ein mann i 30-åra drap éi kvinne og skadde ein annan i eit knivangrep på eit Nav-kontor i Bergen.

Vedkommande som sette fram trusselen i Osterøy, er avhøyrt av politiet og meldt, skriv Bygdanytt.

Kontoret held stengt ut veka.

– Det er rett og slett for vår og brukarane sin del. Vi må øve på ulike scenario og gå gjennom tryggingstiltaka våre, for å gjere det tryggast mogleg her, seier Kalland.

