Kraftig regnvêr på Austlandet – Lifjell fekk 125,9 millimeter på 24 timar

innenriks

Mest nedbør fekk Lifjell i Telemark med 125,9 millimeter, skriv Meteorologene på Twitter.

Det gule farevarselet, som starta klokka 12 måndag, er no over, skriv dei. Men det betyr ikkje at austlendingane kan håpe på sol og fint vêr dei neste dagane. Vêrvarselet viser nemleg mykje nedbør den neste veka.

Det kraftige regnvêret fører til at skogbrannfaren på Austlandet no er over.

– No får vi ei ordentleg rotbløyte i dag, og så held det jo fram med nedbør utover så no vil nok tørken i skogen vere over, sa statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NRK måndag.

