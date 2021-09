Innbyggjarane i Oslo kan velje vaksinetype mot korona

innenriks

Det same gjeld personar med nedsett immunforsvar som skal ha ein tredje vaksinedose.

Avgjerda kjem etter at Folkehelseinstituttet opplyste kommuneoverlegane om at vaksne sjølv kan velje vaksinetype fordi tilgangen på både Pfizer og Moderna er god.

– Fram til midten av oktober har vi mange vaksinar på lager, både Biontech/Pfizer og Moderna. Det gjer det no mogleg for kommunen å opne opp for at innbyggjar sjølv kan velje vaksinetype, seier leiar for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, i ei pressemelding.

Lindboe håpar det fører til høgare vaksinasjonsdekning i Oslo, og ho understrekar at det er trygt å kombinere dosar.

– Dersom innbyggjarar ønskjer ein vaksinetype senteret ikkje tilbyr på den aktuelle dagen personen møter opp, kan vedkommande blir sett opp på time ein annan dag når vaksinetypen er tilgjengeleg, seier Lindboe.

Det er ingen garanti for kor lenge dei ulike vaksinetypane er på lager, og Lindboe tilrår at ein møter opp på vaksinesenteret i næraste framtid.

Oslo vil i all hovudsak halde fram med å tilby Pfizer til barn og unge under 18 år. Begge vaksinetypane er godkjende for alle over 12 år.