Fall i detaljhandelen for tredje månad på rad

innenriks

Nedgangen i omsetningsvolumet er basert på sesongjusterte tal og er den største nedgangen i indeksen sidan desember 2020, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Endringane i handlemønsteret til nordmenn har ført til store utslag i dei sesongjusterte tala, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligg framleis langt over nivåa som var før pandemien. I takt med at samfunnet no opnast heilt opp forventar vi at delar av desse endringane blir reverserte, seier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Daglegvarehandelen går ned

Daglegvarebransjen hadde ein nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 5,8 prosent frå juli til august.

Næringa står for rundt 39 prosent av omsetninga i detaljhandelen.

Under koronapandemien har daglegvarebransjen omsett på eit mykje høgare nivå enn før, med ein topp i juli 2020.

– Meir grensehandel

– Nedgangen for daglegvareforretningane no har antakeleg samanheng med gjenopninga av samfunnet, som gjer at fleire et ute på restaurantar og i kantiner. I tillegg har det vorte lettare å dra over grensa til Sverige for å handle, seier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Også sal av drivstoff trekte ned totalindeksen i august, med ein nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 4,7 prosent frå juli til august. Auka prisar og ein stadig større del elbilar bidreg til nedgangen.

Sal av klede har likevel auka.

(©NPK)