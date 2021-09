Tvist om tvungen lønnsnemnd i Oslo opp i Rikslønsnemnda

innenriks

– Det er klart eg er bekymra for korleis utfallet her kan bli, seier forhandlingsleiar for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen i ei pressemelding frå Utdanningsforbundet.

Streiken i Oslo kommune starta 28. mai og omfatta mellom anna fagorganiserte i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet. 7. juni vart streiken avslutta med tvungen lønnsnemnd fordi liv og helse ifølgje Arbeids- og sosialdepartementet stod i fare då det var for få sjukepleiarar på jobb i heimetenesta i Nordre Aker bydel.

Rikslønsnemnda skal no fastsetje lønnstillegga for Unios grupper i Oslo kommune, og dessutan sluttføre resultatet i årets mellomoppgjer.

Nemnda fastset kor store lønnstillegg Unios medlemsgrupper får, og frå kva dato desse lønnstillegga blir gitt. Avgjerda til nemnda har same verknad som ein tariffavtale. Den gjeld fram til hovudtariffoppgjeret våren 2022.

Det er ikkje sett nokon dato for når nemnda kjem med rettsavgjerda si.

(©NPK)