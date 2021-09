Tankbil velta i Stavanger – tryggingssone oppretta

innenriks

Sørvest politidistrikt fekk klokka 9.25 melding om at ein tankbil hadde velta på E39 ved Mekjarvikveien ved avkøyringa til Øvre Grødem/Randaberg, i retning Stavanger.

Politiet opplyser at tankbilen ligg på sida, og at ein gassteknikar er på veg for å gjennomføre kontroll av gassen/innhaldet i tankbilen.

– Entreprenør er varsla for å tømme innhaldet i tankbilen. Det skjer først etter at gassteknikar har sjekka tanken. Det er per no ingen indikasjonar på lekkasje på staden, skriv politiet.

Det er oppretta ein tryggingsavstand på 300 meter på grunn av brannfarleg gass. Ifølgje NRK inneheld tankbilen 25.000 liter propan.

Føraren av tankbilen kom seg ut av bilen og verkar uskadd, opplyser politiet.

Byfjordtunnelen var ein kort periode stengd etter ulykka, men vart like etter klokka 10 opna etter at trafikkdirigering var etablert. E39 ved uhellsstaden vil bli stengd ei tid framover, men det blir omkøyring rundt ulykkesstaden.

