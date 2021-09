Sonderingane held fram med forsterka mannskap

innenriks

Då partidelegasjonane kom til hotellet måndag formiddag, dukka òg nye ansikt opp: Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran, Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik og SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

Planen for samtalane var å halde fram der dei sleppte fredag og «gå litt djupare», sa Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre på veg inn til møta.

– Vi har jo jobba litt i helga òg, det har vore litt kontakt, sa han.

Det har vore taust frå sonderingane sidan partitoppane kom Hurdalsjøen Hotell måndag morgon.

Inga avklaring i vente måndag

Dei tre partia byrja sonderingane torsdag førre veke. Målet er å få avklart om det er grunnlag for å gå vidare til formelle regjeringsforhandlingar.

Men om Senterpartiet er villig til å gå i regjering med SV, er framleis i det blå.

Medan Aps mål er ei fleirtalsregjering med alle tre, har Sps preferanse vore ein Ap/Sp-regjering der SV ikkje er med. SVs haldning har vore at dei politiske sakene må avgjere om det er aktuelt å gå i regjering.

Anonymt blir det opplyst til pressa at det «99,99 prosent sikkert» ikkje kjem noka avklaring på dette allereie måndag.

Dermed ligg det an til at sonderingane vil halde i alle fall fram til tysdag.

Støre har ikkje sett tidsfrist

Når partia no har forsterka mannskapa i Hurdal, kjem av det ifølgje ei partikjelde av at det vil vere behov for å bryte opp og arbeide i grupper når partia skal gå meir i djupna på enkelte tema.

Ifølgje Støre er det viktig for prosessen at alle er trygge på dei avgjerdene som blir tekne.

– Eg har ikkje sett nokon frist på tid, vel vitande om at her må vi ta kvarandre på alvor og lytte. Det er dumt å forhaste seg i ein sånn startfase, sa han då han kom måndag.

– Men eg meiner vi har komme veldig godt i gang med gode og ærlege samtalar.

Vedum vil bruke tida som trengst

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum vil ikkje svare på kor lang tid han trur det vil ta å få avklart om det er aktuelt å gå vidare til formelle forhandlingar.

– Dei konklusjonane vi eventuelt trekkjer, vil leggje føringar for fleire år, så vi får berre bruke den tida vi treng, seier Vedum til NTB.

Han seier sonderingane så langt har gått omtrent akkurat som han trudde.

– Vi får berre bruke dagen til å snakke om sakene grundig og skikkeleg og gå dei rundane vi treng.

Erfaring frå Soria Moria

SV-leiar Audun Lysbakken fortel at det framleis er to frå kvart parti som skal sondere, men at partiet måndag har teke med seg Fylkesnes for å få til endå litt meir effektive avklaringar i partileiinga.

– Eg skal bidra til effektivitet, raske avgjerder og det som trengst, seier Fylkesnes sjølv.

I sjølve sonderingane har Lysbakken med seg nestleiar Kirsti Bergstø. Støre har med seg nestleiar Hadia Tajik, medan Vedum har med seg parlamentarisk leiar Marit Arnstad.

Senterpartiet har dermed to politikarar på plass på hotellet som også deltok i regjeringsforhandlingane på Soria Moria i 2005: Arnstad og Gjelsvik.

I tillegg er ei rekkje partirådgivarar på plass på hotellet for å hjelpe – blant dei Aps sekretariatsleiar Snorre Wikstrøm, som var referent på Soria Moria.

Forsikrar om god stemning

Før helga vart sonderingane av enkelte kjelder beskrivne som krevjande. Men ifølgje Lysbakken har det vore god tone.

– Og så er det heilt reelle politiske utfordringar vi må gå laus på saman. Så får vi sjå kva tida bringar. Eg trur alle veit kva som er viktig for SV, og så er det kor langt vi kjem, som avgjer, seier han.

– At dette er viktige spørsmål som vi tek på alvor og bruker tid på, det kan eg stadfeste. Men det er òg ei god og tillitsfull stemning, seier Støre.

Vedum vegrar seg for å setje nokon merkelapp på samtalane.

– No får vi berre jobbe med sakene, det er det dette handlar om, seier han.

(©NPK)