Oslos byrådsleiar etter festhelg: – Vel fortent

innenriks

– Eg sa litt fleipete at ein måtte leggje Oslo for sine føter, og eg såg jo at det var fleire som krabba rundt og la Oslo for sine føter. Stort sett er det alltid nokon som tek han litt langt og det var veldig mykje festing. No skal ikkje eg provosere nokon ved å seie dette, men det er jo vel fortent, eg synest det, seier Raymond Johansen (Ap) til Avisa Oslo.

Laurdag var det fullt og lange køar på mange av Oslos utestader, etter at koronarestriksjonane vart fjerna klokka 16.

Johansen var sjølv blant dei som oppmoda oslofolk til å ta utelivet i bruk i helga, etter at regjeringa offentleggjorde gjenopninga på ein pressekonferanse fredag.

På spørsmål frå Avisa Oslo om han er bekymra for smittetala den kommande veka, svarer Johansen:

– Pandemien er ikkje over, men det er ikkje så mange som blir sjuke, og samtidig som vi vaksinerer så mange som vi gjer no så er eg fornøgd og rimeleg sjølvsikker på at dette skal gå bra.

(©NPK)