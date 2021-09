OECD-klage kan stanse Telenors sal av Myanmar-verksemda

innenriks

Med brevet, sendt i juli, klaga organisasjonane Telenor inn til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Måndag vart det kjent at klaga er godkjend til behandling, skriv VG. OECDs kontaktpunkt i Noreg skal handtere klaga.

I juli vart det kjent at Telenor vil selje Telenor Myanmar for 105 millionar dollar, rundt 900 millionar kroner, til libanesiske M1 Group. Det skjer etter at militærjuntaen tok makta i landet gjennom eit kupp i februar i år.

Organisasjonane meiner mellom anna at Telenor ikkje har greidd i tilstrekkeleg grad å undersøkje risikoen ved å selje til M1 Group, særleg korleis det vil påverke menneskerettar, skriv Aftenposten. Selskapet har vore skulda for å ha finansielle band til militærjuntaen.

Telenor har forsvart salet med at dei ikkje har funne nokon direkte forhold mellom M1 og leiinga i militærjuntaen.

