Mannskap på større fartøy kan måtte bruke engelsk til å kommunisere

innenriks

Forslaget omfattar fartøy med bruttotonnasje på 500 bruttotonn.

Kravet vil ikkje gjelde nødkommunikasjon, og det er presisert i forslaget kva kommunikasjon som blir omfatta av kravet, etter ei tilsvarande høyring i 2020.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) meiner at språkkravet vil betre sjøtryggleiken.

– Samtidig er eg klar over at dette kan gi nokre utfordringar, og eg ønskjer derfor innspel frå reiarlaga og næringa på kor store utfordringane eit krav om bruk av engelsk vil vere for fartøy over 500 bruttotonn, seier Hareide.

(©NPK)