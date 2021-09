Mann dømt til sju års fengsel for overgrep mot dotter

innenriks

Aktor la ned påstand om fengsel i fem og eit halvt års fengsel før saka vart avgjord førre veke. Dommarane kom likevel til at dei lovbrota mannen var tiltalte for, burde resultere i ei straff på sju års fengsel. Dottera var berre seks år då det første overgrepet fann stad, og sidan forgreip faren seg ytterlegare 3–4 gonger på henne dei neste fem åra, ifølgje dommen.

I retten prøvde faren langt på veg å plassere delar av skulda på jenta og hevda at dei to overgrepa som han hadde erkjent, ikkje hadde nokon spesiell skadeverknad på dottera. Dette meinte dommarane var blant fleire straffeskjerpande omstende.

Forsvararen til mannen, advokat Sille M. Heidar, meinte i retten at ein dom på mellom tre og fire år var passande. Etter at dommen på sju års fengsel og ei oppreisningserstatning på 300.000 kroner var kunngjord, seier advokaten til Moss Avis at saka blir anka inn for lagmannsretten.

– Absolutt, og vi har allereie bestemt oss for at han vil bli anka. Den er rett og slett altfor streng i forhold til samanliknbar rettspraksis, seier Heidar.

