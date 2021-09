Mann dømt til over tre års fengsel for hasjsmugling

innenriks

I tillegg blir han frådømt retten til å køyre motorvogn i fem år, skriv Stavanger Aftenblad.

Mannen har forklart at han hadde komme i kontakt med folk i Danmark som tilbaud han pengar for å frakte noko til Noreg, ifølgje avisa. Han vart ikkje fortald at det var hasj før same dag han skulle frakte det med bil. Han valde likevel å smugle det.

Mannen vart stansa på Magnormoen tollstasjon i Eidskog kommune og tilstod alt kort tid etter.

I Sør-Rogaland tingrett forklarte han at betalinga på 100.000 kroner freista for mykje.

