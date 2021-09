Fleire døyper barna etter nedgang i fjor

innenriks

Tala frå Den norske kyrkja viser 4.000 færre dåpshandlinger i 2020 enn året før. Stengde kyrkjer og restriksjonar for kor mange som kunne samlast i familieselskap, la ein dempar på kor mange som gjennomførte dåp, skriv avisa Dagen.

Tala heldt fram med å halde seg låge inn i 2021, men frå april og fram til august er det døypt langt fleire enn på same tid i fjor. I alt er det døypt 1.900 fleire i denne perioden i år enn i fjor.

– Særleg etter at vi byrja å opne opp igjen, har vi ein auke kvar einaste månad samanlikna med 2020. Kall det eit etterslep. Det viser at det er eit auka behov for dåp etter korona, seier avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i Kyrkjerådet til Dagen.

Så langt i år er det registrert 14.506 dåpshandlinger. Det er 700 færre enn på same tid i fjor, men det er auken i utviklinga dei siste seks månadene som gjer Kielland optimistisk.

Også blant humanetikarar byrja talet på namnefestar å stige igjen i vår etter at det sokk då pandemien slo inn i fjor, skriv Dagen. Frå 2.000 påmelde i 2019 fall talet til 1.059 i fjor. Så langt i år har Human-Etisk Forbund registrert 1.393 namnefestar.

(©NPK)