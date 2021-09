Christian André Pettersen forsvarte bronsen i Bocuse d'Or

innenriks

Det danske laget hamna mellom Noreg og Frankrike og kan ta med seg sølvet heim.

I oktober i fjor sikra Pettersen seg sitt andre strake gull i Bocuse d'Or Europe. Det første EM-gullet kom i 2018, medan det altså vart bronse i førre VM i 2019.

– Det var fint, det. Ein hadde håpa på høgare, men sånn er konkurransen. Ein tek nokre risikoar og satsar på toppen. Det er blanda kjensler. Ein håper på gullet, men vi kom på pallen og fikk ein valør, sier Pettersen til TV 2.

Det norske laget blir trena av Geir Skeie, som sjølv har bakgrunn som både europameister og verdsmeister i konkurransen.

Pettersens viktigaste medhjelpar, også kalla commis, er Even Sørum (23). Ein commis er eit ungt talent under 23 år som står i konkurransekjøkkenet med kandidaten og kan delta i og gjennomføre alle operasjonar under konkurransen. Han deltok òg som commis i europafinalen i fjor.

Innsatsen til det norske laget vert hylla av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Eg er utruleg stolt over at Noreg igjen deltek i finalen i Bocuse d'Or og gjer ein solid innsats. Eg gratulerer Pettersen og teamet hans med bronsen, dei har igjen bevist at Noreg er heilt i verdstoppen blant kokker, seier matministeren.

Takeaway fór først gong

Det norske laget var søndag i elden som aller første lag. I løpet av søndag og måndag har dei 20 andre deltakarane vore i aksjon.

Alle laga har levert to ulike bidrag. I tillegg til den klassiske fatretten var det i år eit nytt innslag på programmet. Tallerkenretten var nemleg bytt ut med ein trerettars takeaway-meny.

Takeaway er inkludert for å spegle ei hyllest til korleis bransjen takla utfordringane under koronapandemien, og det skal vise korleis også takeaway kan løysast med gastronomi i verdsklasse.

Kokkane måtte bruke fastsette råvarer frå Lyon. I både forrett, hovudrett og dessert skulle det nyttast tomat, medan til det til fatretten var valt ut eit bogstykke frå storfe.

Koronautsett

Før resultata i hovudkonkurransen vart avslørt, vart fire spesialprisar delt ut i Lyon. Mellom anna fekk Sverige prisen for beste takeaway-rett, medan Island hadde den beste fatretten.

Bocuse d'Or skulle etter planen ha vore halde i januar i år, men måtte utsetjast to gonger på grunn av pandemien.

Konkurransen vart første gong arrangert i 1987 av den franske kokken Paul Bocuse, som konkurransen er oppkalla etter. Den blir rekna som den mest prestisjefylte konkurransen i verda i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

Fakta om årets prisvinnarar i Bocuse d'Or

Hovudprisen:

1. plass: Davy Tissot, Frankrike

2. plass: Ronni Vexøe Mortensen, Danmark

3. plass: Christian André Pettersen, Noreg

Spesialprisar:

* Samfunnsinnsats: Colombia

* Beste commis (medhjelpar under 23 år): Sveits

* Takeaway: Sverige

* Beste fatrett: Island

Fakta om Bocuse d'Or

* Den mest prestisjefylte konkurransen i verda i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

* Oppkalla etter den franske kokken Paul Bocuse (1926-2018), som arrangerte den første konkurransen i Lyon i 1987.

* Blir arrangert annakvart år.

* Dei 21 deltakarane blir plukka ut gjennom tre regionale konkurransar i Europa, Latin-Amerika og Asia/Stillehavet.

* Noreg har vunne fem gull, tre sølv, tre bronse og to prisar for beste fiskerett. Noreg blir dermed likt rangert i talet på medaljar med Frankrike, som har teke åtte gull, to sølv og éin bronse.

* Nordmennene som har gått heilt til topps, er Bent Stiansen (1993), Terje Ness (1999), Charles Tjessem (2003), Geir Skeie (2009) og Ørjan Johannessen (2015).

Fakta om norske medaljar i Bocuse d'Or

Dette er dei norske medaljørane i Bocuse d'Or, som er arrangert kvart andre år sidan i 1987.

* 1991: Lars Erik Underthun, sølv

* 1993: Bent Stiansen, gull

* 1997: Odd Ivar Solvold, bronse

* 1999: Terje Ness, gull

* 2003: Charles Tjessem, gull

* 2005: Tom Victor Gausdal, sølv

* 2009: Geir Skeie, gull

* 2011: Gunnar Hvarnes, bronse

* 2015: Ørjan Johannessen, gull

* 2017: Christopher William Davidsen, sølv

* 2019: Christian André Pettersen, bronse

* 2021: Christian André Pettersen, bronse

