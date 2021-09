118 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Smittetala er høgast i Søndre Nordstrand bydel. Her er det eit smittetrykk på 782 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det siste døgnet er det registrert 14 nye smitta.

Rett etter følgjer Grorud bydel, med eit smittetrykk på 772 og elleve nye smitta sist døgn.

Lågast er smittetrykket i St. Hanshaugen bydel, med 262 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Her er fire nye smitta registrert siste døgn.

Til saman er 51.928 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

