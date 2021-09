Camilla Stoltenberg om koronaen: – Hadde trudd det skulle vare lenger

innenriks

– Eg må innrømme at eg hadde trudd det skulle vare lenger. Det er positivt at det har gått fort, og det kjem av at vaksinane kom raskt og i så stort monn som dei gjorde, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Då landet stengde ned 12. mars i fjor, var Stoltenberg usikker på kor lenge tiltaka ville vare, men kjende seg sikker på at det ville ta minst halvtanna år å komme tilbake til normalen.

– 18 månader høyrdest lite ut den gongen, fordi det føresette at vi skulle få vaksinar raskt. No skjedde jo det, og det er historisk. Det er ei bragd, vitskapleg og historisk.

Framleis ein epidemi

FHI-direktøren understrekar at det framleis er ein epidemi i Noreg.

– Men han er på rask veg nedover. Og så kan det komme oppblussingar, men det viktigaste er at det framleis er ein pandemi i verda, seier ho.

Tidlegare har verda vorte ramma av epidemiar og pandemiar som har vart i årevis før dei kjem under kontroll.

– I tidlegare pandemiar med nye virus har det gjerne vore fleire bølgjer, slik at det har gått frå éin, til to, til tre, eller til og med fleire store bølgjer gjennom store delar av verda. Det har teke fleire år, seier Stoltenberg.

Guldvog: – Kunne vart lenger

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier han var usikker på kor lang tid det ville ta då landet stengde ned 12. mars i fjor.

– Eg trur vi frå helsestyresmaktenes side ganske raskt kom ut og sa at dette gjerne kunne ta eitt til to år, og den utsegna har stått seg ganske godt, seier han.

Han meiner absolutt at den alvorlege smittesituasjonen kunne vart lenger.

– Det vi kanskje hadde håpa på, var at legemiddel med effekt på viruset ville ta oss ut av pandemien tidlegare. Det har dessverre vist seg å vere eit spor som ikkje hadde så stor suksess som vi håpa. Men derimot vart vaksinesporet veldig vellykka.

Solberg: – Veldig herleg

Statsminister Erna Solberg var litt meir optimistisk då landet stengde ned 12. mars i fjor. Ho trudde det skulle gå raskare, men er glad for at Noreg laurdag klokka 16.00 kan opnast skikkeleg opp.

– Det kjennest veldig herleg. Det er ein dag eg har venta på sidan 12. mars i fjor. Som det tok lengre tid før kom enn det vi kanskje hadde trudd. Vi vart jo meir avgrensa i vår på grunn av nye mutasjonar, seier Solberg til NTB.

– Skulle du ønskje de kunne ha opna opp før valet?

– Eg skulle ønske at vi ikkje måtte ta dei nedstengingane som alfa- og delta-varianten gav oss på toppen i vår. Det gav ein mykje meir krevjande situasjon i ein periode.

– Korleis har det vore å vere statsminister i ein pandemi?

– Krevjande og fint. Krevjande fordi ein avgrensar folks liv og aktivitet på ein enorm måte, men så har det vore fint å oppleve korleis folk har følgt råda og delteke.

(©NPK)