Tengs-sikta skal i avhøyr tysdag

Det stadfestar forsvararen hans Stian Kristensen, overfor TV 2.

– Det er heilt greitt for klienten min. Han er klar for å stille opp til avhøyr og samarbeider med politiet. Han vil svare på dei spørsmåla han blir stilt, seier Kristensen.

Den 50 år gamle mannen vart avhøyrd då han vart arrestert 1. september og dagen etter, men har ikkje vorte avhøyrt etter at han vart fengsla 3. september.

Han er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nektar for å ha noko med drapa å gjere.

Kristensen vil ikkje gå inn på kva som kjem til å bli tema i avhøyra.

– Men det er heilt normalt at politiet jobbar på denne måten. Først gjennomfører dei innleiande avhøyr, før dei etterforskar saka i ein periode – for så å kalle inn til nytt avhøyr, seier han.

