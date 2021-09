Statsministeren vedgår at pandemihandteringa har ført til brot på arbeidsmiljølova

innenriks

Til NTB seier Erna Solberg (H) at det har vore fint å sjå at nordmenn har følgt reglane under pandemien, og at flinke fagfolk har jobba langt utover normalen.

– Eg må nok innrømme at vi har nokre arbeidsmiljølovbrot på arbeidstid rundt omkring i det offentlege etter denne pandemibekjempinga. For når ting må skje, så må dei skje, og det er nok folk som har jobba meir overtid enn det regelverket seier at dei har lov til, seier ho.

På spørsmål om helsedirektør Bjørn Guldvog, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og dei andre helsetoppane no kan ta det litt meir med ro framover, svarer statsministeren:

– Dei kan i alle fall slappe litt meir av på dag-til-dag-politikken, men dei har framleis ein kjempeviktig rolle når det gjeld oppfølging av kommunar.

Ho trekkjer mellom anna fram at Folkehelseinstituttet (FHI) òg har ansvar for influensavaksinasjonen.

– Det er alltid nok å ta tak i i helsesektoren for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men kanskje ikkje med så høg stressfaktor som det vi har hatt no.

