Sparkesykkel beslaglagd etter at han vart målt i 70 km/t i Arendal

Politiet seier dei vart tipsa om saka av ein bilist som køyrde i 60, og som vart forbikøyrd av sparkesykkelen.

Tidlegare på kvelden opplyste politiet at det var ei 14 år gammal jente som køyrde sparkesykkelen i 70 kilometer i timen, men litt seinare er dei ikkje lenger like sikre.

– Det er på det reine at farten var altfor høg, men noko uklart kven som køyrde i den farten. To mindreårige gutar skal ha prøvekøyrt sykkelen like før politiet fekk kontakt med sparkesykkelen, opplyser Agder politidistrikt rett etter klokka 23 torsdag kveld.

Sparkesykkelen vart køyrt på ein hovudveg då den heldt 70 kilometer i timen. Fartsgrensa på elsparkesykkel er 20 kilometer i timen.

Politiet opplyser at dei opprettar sak på forholdet og at køyretøyet er beslaglagt.

– Det er frykteleg farleg med ein slik fart. Ein kan jo berre tenkje seg kor alvorleg ei ulykke kan bli viss noko skjer i denne farten, seier operasjonsleiar Arve Myklebust i Agder politidistrikt til Agderposten.

