Oslo Børs avslutta turbulent veke med nedgang

innenriks

Oslo Børs fekk ein tøff start på veka etter nyheita om gjeldskrisa i det enorme kinesiske eigedomsselskapet Evergrande. Måndagen vart ein av årets verste børsdagar, der hovudindeksen sokk 2,35 prosent.

Dei siste dagane har vore prega av opptur etter den bekmørke starten, men fredag peika pila igjen ned. Ved børsslutt låg hovudindeksen på 1155 poeng, som er ein nedgang på 0,23 prosent.

Det skjer sjølv om oljeprisen gjekk i motsett retning og steg 0,56 prosent til 77,68 dollar fatet ved stengjetid klokka 16.30.

Kraftig Seadrill-oppgang

Dagens store vinnar vart Seadrill, som steig med heile 34,97 prosent. Blant dei mest omsette var det svak nedgang for oljegiganten Equinor, som gjekk ned 0,12 prosent, medan Yara steig med 2,41 prosent.

Norsk Hydro (-1,40 prosent) og Kahoot (-1,37 prosent) hadde ikkje sine beste børsdagar. Aker BP og Nel hadde på si side ein god dag med oppgang på høvesvis 3,11 og 3,28 prosent.

Børsen henta seg solid inn igjen etter det kraftige fallet på måndag og enda samla sett høgare enn han avslutta førre veke. Evergrande har over 2.600 milliardar kroner i gjeld, men utover veka minka frykta for at selskapet skulle kollapse.

Breitt børsfall

I Asia og Stillehavsområdet gjekk børsane stort nedover, medan Tokyobørsen skilde seg ut med å sprette to prosent opp, skriv E24. I USA opna Wall Street med fall fredag.

I Europa sokk Dax-indeksen i Frankfurt med 0,70 prosent, CAC-indeksen i Paris fall 0,88 prosent, medan FTSE 100 i London fall 0,20 prosent.

(©NPK)