No startar jakta på KrFs neste leiar

innenriks

Fredag gjekk Kjell Ingolf Ropstad formelt av som KrF-leiar på eit landsstyremøte på Thon Hotel Storo i Oslo.

Kven som blir etterfølgjaren hans, er førebels uvisst, men allereie 13. november skal partiet samlast til eit ekstraordinært landsmøte for å peike ut den nye leiaren sin, vedtok landsstyret fredag.

Dermed har valkomiteen sju veker på seg til å finne rett kandidat.

– No skal vi starte på ein grundig prosess der heile partiet skal bli høyrt. Eg er sikker på at vi vil komme fram til ei god innstilling til landsmøtet, seier leiaren av valkomiteen, Helga Marie Bjerke.

Ifølgje Bjerke har KrF tradisjon for at fylkeslaga først speler inn kandidatane sine til valkomiteen, før det blir gjennomført to rundar med høyringar i partiorganisasjonen.

Deretter skal valkomiteen presentere innstillinga si før landsmøtet. Når dette skjer er endå ikkje bestemt.

Bollestad tek over

Inntil partiet har funne Ropstads erstattar, er det KrFs første nestleiar Olaug Bollestad som fyller rolla som fungerande partileiar.

Både Bollestad og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har vorte peikt ut som aktuelle kandidatar til leiarvervet, men ingen av dei ville fredag stadfeste at det er tilfellet.

Bollestad seier til NTB at ho er oppteken av å følgje dei formelle prosessane i partiet for å unngå meir uro.

– Eg skal svare valkomiteen. Det er ikkje fordi eg ikkje vil svare på spørsmålet ditt, men viss vi ikkje følgjer dei formelle organa no, så får vi strekk i laget, og vi får ikkje den gode prosessen som skaper tillit i organisasjonen, seier Bollestad.

Ho vil ikkje svare på korleis prosessen blir fram til partiet held det ekstraordinære landsmøtet sitt i november, eller kva rolle ho skal spele i ho.

– No skal vi først bestemme korleis prosessen skal vere i landsstyret her i dag, og etter det skal eg svare valkomiteen, seier Bollestad.

Taus om eige kandidatur

Også Ulstein var ordknapp då han kom til landsstyremøtet fredag ettermiddag.

Til liks med Bollestad viste han til dei formelle prosessane i partiet, men stadfesta samtidig at mange har kontakta han etter at Ropstad kunngjorde avgangen sin.

Ulstein seier det er «kjekt at mange tenker at ein kan vere aktuell til ein sånn rolle».

– No er det dei formelle organa til partiet eg skal snakke med om dette med, seier Ulstein, som vektlegg at det er viktig å unngå ein ny leiarkamp.

– Ingen i KrF ønskjer nokre nye kampar. Det har vi hatt tidlegare, men eg er ganske trygg på at vi får ein god runde på dette, seier han.

Vil unngå leiarstrid

KrFs parlamentariske leiar, Hans Fredrik Grøvan, meiner det hastar med å få på plass den nye leiaren av partiet for å unngå ein langvarig leiarstrid.

– Eg håpar vi skal få ein god prosess rundt både evalueringa av valresultatet vi dessverre har fått servert, og ikkje minst at vi får ein permanent leiar på plass så fort som mogleg, sånn at vi ikkje skaper eit vakuum og i verste fall ein langvarig leiarstrid. Det treng vi ikkje no, seier Grøvan til NTB.

Han vil ikkje røpe kven han meiner bør ta over sjefsstolen etter Ropstad, men peikar til liks med fleire KrF-politikarar på at det er ein fordel om den nye leiaren av partiet sit på Stortinget. Dermed avgrensar valet seg til Bollestad eller Ulstein.

– Det gir ei plattform til å bli synleg i det politiske landskapet på ein annan måte enn frå ein plass utanfor Stortinget. Det meiner eg gir nokre openberre fordelar, seier Grøvan.

Takka partifellar for omsorga

Det var i førre veke Ropstad kunngjorde at han går av som KrF-leiar og statsråd som følgje av avsløringane knytt til pendlarbustad-saka. Han vart fredag takka av med blomster på landsstyremøtet.

Der takka han for tilliten han har vorte viste og omsorga han har fått frå partifellar etter at han innrømde pendlarbustad-feilen og beklaga han.

Ropstad samanfattar kjenslene sine rundt den korte tida han leidde partiet med to ord: Takksemd og stoltheit.

– Det er sjølvsagt vemodig og trist, men samtidig kjenner eg ei stor takksemd, og det hadde eg behov for å seie til landsstyret, også, sa Ropstad til NTB etter innleiinga si til landsstyremøtet.

– Dei har sett forbi feilen og sett meg som menneske, og sett familien min. Dei har sendt hyggjelege meldingar og blomstrar og utvist ei veldig stor omsorg, sa han.

Også Bollestad la vekt på det vemodige i Ropstads avgang.

– Eg har stor respekt for det valet Kjell Ingolf har teke for seg og familien sin. Og eg er glad i han. Når du ser ein som har det vondt, så får eg vondt òg. Derfor er dette ein litt vond dag.

(©NPK)