Koronaramma bedrifter må ha høgare tap enn før for å få støtte

innenriks

– Endringane skal gi ytterlegare insentiv til å auke aktivitetsnivået, skriv EØS-tilsynet Esa i ei pressemelding.

Kompensasjonsordninga vart først godkjend av Esa 17. april i fjor, vel ein månad etter at Noreg stengde ned. Ordninga, som utgjorde ein sentral del av dei første økonomiske tiltaka i pandemien, vart fornya ei rekkje gonger, før ho no altså blir trappa ned.

– Norsk økonomi er no i betring, og norske styresmakter meiner at dersom støttenivået i ordninga held høgt fram med å vere, så vil ikkje bedrifter ha tilstrekkelege insentiv for å auke aktivitetsnivået, heiter det.

Terskelen blir heva, og bedriftene må no vise eit omsetningstap på 40 prosent for perioden 1. september til 31. oktober. Det anslåtte budsjettet for ordninga blir no 2 milliardar kroner, om lag halvparten av det han var då ordninga vart fornya i mai.

(©NPK)