Kjell Ingolf Ropstad er ikkje lenger KrF-leiar

Ropstad kunngjorde førre veke at han går av som KrF-leiar og statsråd som følgje av avsløringane knytt til pendlarbustad-saka. Han vart fredag takka av med blomster på møtet, der landsstyret òg skal diskutere den vidare prosessen rundt leiarvalet.

Då han talte til landsstyret, takka han for den tilliten han har vorte vist og ikkje minst for den omsorga som har vorte han til del etter at han vedkjende seg bustadfeilen og beklaga. Han samanfatta kjenslene sine rundt den korte tida han leidde partiet og fekk sitje i regjering med to ord: Takksemd og stoltheit.

– Det er sjølvsagt vemodig og trist, men samtidig kjenner eg ei stor takksemd, og det hadde eg behov for å seie til landsstyret, også, sa Ropstad til NTB i ein pause under møtet.

– Dei har sett forbi feilen og sett meg som menneske, og sett familien min. Dei har sendt hyggjelege meldingar og blomstrar og utvist ei veldig stor omsorg, sa han.

Bollestad tek over

Olaug Bollestad skal fungere som partileiar inntil partiet formelt har funne Ropstads erstattar. Også ho vektlegg det vemodige i Ropstads avgang.

– Eg har stor respekt for det valet Kjell Ingolf har teke for seg og familien sin. Og eg er glad i han. Når du ser ein som har det vondt, så får eg vondt også. Derfor er dette ein litt vond dag, seier Bollestad til NTB.

Ho og Dag-Inge Ulstein er trekte fram som dei mest aktuelle kandidatane til leiarvervet. Avisa Dagen erfarer at det er semje blant fylkesleiarane til partiet om å arrangere eit ekstraordinært landsmøte så raskt som prosessane tillèt det, og at Landskontoret tilrår eit ekstraordinært landsmøte 13. november.

Ei avgjerd om tidspunkt for eit ekstraordinært landsmøtet er ikkje venta før etter klokka 14 fredag.

Taus om leiarprosessen

Verken Ulstein eller Bollestad vil avklare no om dei er kandidatar til leiarvervet og viser til dei formelle avgjerdene landsstyret skal ta om den vidare prosessen.

Ulstein stadfestar likevel at mange har teke kontakt med han etter at Ropstad kunngjorde avgangen sin. Han seier det er «kjekt at mange tenkjer at ein kan vere aktuell til ei slik rolle».

– No er det dei formelle organa til partiet eg skal snakke med om dette, seier Ulstein, som vektlegg at det er viktig å unngå ein ny leiarkamp.

– Ingen i KrF ønskjer nye kampar. Det har vi hatt tidlegare, men eg er ganske trygg på at vi får ein god runde på dette, seier han.

Bollestad vil unngå uro

Også Bollestad er oppteken av å følgje dei formelle prosessane for å unngå meir uro i partiet.

– Eg skal svare valkomiteen. Det er ikkje fordi eg ikkje vil svare på spørsmålet ditt, men viss vi ikkje følgjer dei formelle organa no, så får vi strekk i laget, og vi får ikkje den gode prosessen som skaper tillit i organisasjonen, seier Bollestad til NTB.

Ho vil ikkje svare offentleg på nokon spørsmål om si oppfatning av prosessen spesielt, eller om sin eigen posisjon i han spesielt.

– No skal vi først bestemme korleis prosessen skal vere i landsstyret her i dag, og etter det skal eg svare valkomiteen, seier Bollestad.

