Innsleppsstopp og krav om bordservering på serveringsstader forsvinn

innenriks

Det kunngjorde regjeringa på pressekonferansen sin om koronasituasjonen fredag.

Dermed er det igjen duka for dansing på dansegolv og henging i baren for dei festglade, og utelivet kan igjen drive for fullt.

I meir enn eitt og eit halvt år har det vore innført avstandskrav for alle besøkjande på utestader og serveringsstader i Noreg. Dette har lagt strenge avgrensingar for talet på gjester gjennom heile pandemien.

Krav om bordservering har vore gjeldande sidan 1. juni i fjor, då også utestader som ikkje serverte mat, fekk opne igjen etter dei nasjonale reglane.

Utestader og serveringsstader har òg til tider vore under full nedstenging og med strenge avgrensingar i opningstider, både nasjonalt og lokalt.