Hareide tek på seg noko av skulda for KrF-krisa

innenriks

Han meiner KrFs problem stikk djupare, partiet har ikkje klart å tiltrekkje seg nye veljargrupper.

– Det har prega alle vala våre sidan 2003. Vi har ikkje i stor nok grad klart å hente inn nye veljarar. Unaturleg få har oss som partival nummer to. Fornyingsarbeidet har ikkje vore godt nok, og det rammar òg meg, seier han til Aftenposten.

Overfor Klassekampen utdjupar han at han synest det er svært leitt å gi seg i politikken når KrF ligg under sperregrensa. Hareide tok ikkje attval til Stortinget og går av som statsråd for KrF når Erna Solbergs regjering går av.

Leitt å gi seg

– Eg synest det er veldig leitt å gi meg når KrF ligg under sperregrensa, og eg tenkjer at det ligg eit reelt ansvar for det på meg òg, slår 48-åringen fast.

Han meiner den største svikta hans som partileiar var at han ikkje starta prosessen med å få partiet til å ta eit retningsval og få eit tydelegare samarbeidsvedtak før 2017-valet.

Frå 2013 til 2018 hadde KrF eit samarbeidsvedtak som peika på Erna Solberg som statsminister, men såg bort frå regjeringssamarbeid med Frp.

Valgerd fornya partiet

– Det er klart at hadde vi teke den runden i 2016, så hadde det vore betre. Men vi gjorde ikkje det, seier Hareide.

Ifølgje Hareide har ingen KrF-leiar etter Valgerd Svarstad Haugland, som gjekk av i 2004, klart å fornye partiet.

– Det Valgerd greidde veldig tydeleg, var å skape fornying. Og den typen fornying må gå føre seg kontinuerleg. Dagfinn, eg og Kjell-Ingolf greidde ikkje på same måte å vareta den fornyinga, seier Hareide, som leidde Kristeleg Folkeparti frå 2011 til 2019. Han vart vald inn på Stortinget frå 2009.

(©NPK)