Høie knekte ikkje tommestokken

– Mange seier sikkert at no bør vi knekkje han og kaste han vekk. Det kjem eg ikkje til å gjere. Eg foldar han fint saman og tek godt vare på han, for det kan bli bruk for han igjen, sa Høie på pressekonferansen fredag, før han fint pakka saman tommestokken han hadde teke med seg.

I fjor sommar tok Høie med tommestokken på ein pressekonferanse for å minne folk på kor lang meteren eigentleg er.

– Då trong vi meteren for å verne oss mot smitte og sjukdom. Vi hadde ingen vaksine, men det har vi heldigvis no. No er eit stort fleirtal av befolkninga fullvaksinerte og godt beskytta, både mot smitte og sjukdom. Det betyr at vi endeleg kan leggje bort meteren, sa Høie.

Han sa at vi nok må behalde tommestokken vidare inn i 2022, fordi det kan skje endringar.

– Viruset har overraska oss før med nye mutasjonar som dei vaksinane vi har no, ikkje har tilsvarande effekt mot. Så då må vi ha meteren i beredskap, sa helseministeren.

