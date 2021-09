Éin knivstukken utanfor kjøpesenter i Elverum – politiet leitar etter gjerningsperson

innenriks

Politiet fekk meldinga klokka 18.45.

– Den knivstukne er teken hand om av helsepersonell og køyrt til sjukehus. Var vaken og medviten. Politiet etterforskar saka vidare, skriv Innlandet politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleiar Ole-Erik Løkker Skogheim seier til NTB at han ikkje veit meir om skadeomfanget.

– Det har vore to personar involverte her, ein gjerningsperson og ein fornærma som er knivstukken. No jobbar vi vidare med etterforsking og etterretning, seier han.

Han seier den trulege gjerningspersonen framleis er på frifot.

– Vi er veldig interesserte i å komme i kontakt med vedkommande så vi får etterforska saka, seier operasjonsleiaren.

Han kjenner ikkje til bakgrunnen for hendinga. Innleiingsvis melde politiet at dei to «barka saman», men ifølgje operasjonsleiaren verkar det no meir som einsidig vald.

– Det verkar meir og meir klart at det er snakk om knivstikking, seier han.

Politiet jobbar no vidare med avhøyr av vitne samtidig som dei søkjer aktivt etter gjerningspersonen.

