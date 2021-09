Tengs-saka: Politiet undersøkjer sjøbu og bubilen til den sikta

innenriks

Det kjem fram i ei rettsavgjerd frå Sør-Rogaland tingrett som først var halden unna offentleg innsyn, men som no er gjort tilgjengeleg etter at media klaga på dette, skriv VG.

Der kjem det fram at mannen vart arrestert i sin eigen bubil. Bubilen har vorte undersøkt av politiet, som også har gjennomført kriminaltekniske undersøkingar i ei sjøbu som mannen hadde tilgang til då Tengs vart drepen.

Tingrettsdommar Gunn Elin Lode skriv i rettsavgjerda at det framleis er mogleg å avdekkje nye bevis i saka sjølv om drapet skjedde for over 26 år sidan.

50-åringen, som vart varetektsfengsla i fire veker fram til 1. oktober, er òg mistenkt for det uoppklara drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000. Han seier han ikkje har noko å gjere med dei to sakene, og han meiner politiet har teke feil mann.

Han er avhøyrd to gonger sidan han vart arrestert, og neste veke skal det vere nye avhøyr. Fleire vitne er den siste tida avhøyrde, og fleire tips og forklaringar har generert nye etterforskingssteg for å prøve å løyse den 26 år gamle drapsgåta.

