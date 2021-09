Støre fekk Vedum til å raudne

innenriks

Då Støre, Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken møtte pressa i forkant av sonderingane, fortalde Støre at det var Vedum som hadde foreslått Hurdal som stad for samtalane.

Det viser seg nemleg at Vedum har ei heilt spesiell tilknyting til staden.

– Kan du ikkje fortelje det du sa til meg i stad, ope? sa Støre spøkefullt til Vedum, med eit stort pressekorps til stades.

Vedum reagerer med klingande latter.

– Det får du seie, Jonas, svarer han.

– La meg seie det like ut: Trygve vart til her, svarer Støre, til stor latter.

– Det er hans ord, seier Vedum.

– Så vi går til røtene, seier Støre og legg til at han ikkje vil gå lenger inn i det.

– Eg hadde ikkje lyst til å raudne, men no gjorde eg det, seier Vedum og held fram:

– Viss mor og far min ser på, får dei ha meg unnskylda at den kommande statsministeren i landet snakkar om sånne ting.

