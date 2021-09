Raftoprisen til Human Rights Data

innenriks

Dei får prisen for arbeidet med å skaffe omfattande dokumentasjon av brot på menneskerettane, annonserer Raftostiftelsen i ei pressemelding.

Dei vektlegg Human Rights Data Analysis Groups (HRDAG) metodar for å framleggje påliteleg informasjon som avdekkjer menneskerettsbrot globalt:

– Gjennom bruk av statistikk og datavitskap, avdekkjer dei menneskerettsbrota i stor skala og som elles kunne halde fram med å vere ukjende. Denne nye tilnærminga gjer domstolar i stand til å stille overgriparar for retten, og gir svar til ramma offer og familiane deira, skriv Raftostiftelsen i grunngivinga si.

HRDAG, som er eit team på berre fem personar, er mellom anna kjent for å ha dokumentert, saman med Amnesty International, at 25 prosent av drapa på varetektsfengsla i syriske fengsel, ikkje var rapporterte. Dei har òg skaffa bevis på usedvanleg høge dødstal blant politiske fangar under styret til tidlegare president Hissène Habré i Tsjad. I tillegg har dei framlagt bevis for etnisk reinsing utført av serbiske styrkar. Bevisa vart brukte i saka i den internasjonale krigsforbrytardomstolen mot tidlegare president Slobodan Milošević i 2001.

Raftoprisen blir delt ut 14. november kl. 18.00 på Den Nationale Scene i Bergen.

