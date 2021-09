Påstand om halvtanna års fengsel for korrupsjonstiltalt Nittedal-ordførar

innenriks

Aktor Esben Kyhring karakteriserte lovbrotet som grovt i prosedyren sin i retten torsdag.

– Regelbrotet er grov. Det er heilt klart, slo han fast ifølgje Romerikes Blad.

I tillegg til fengselsstraffa la aktor ned påstand om inndraging av 120.000 kroner frå Hilde Thorkildsen til fordel for staten.

Politiet ber òg om halvtanna års fengsel for Thorkildsens medtiltalte, ein lokal forretningsmann.

Thorkildsen og den lokale forretningsmannen står tiltalt for grov korrupsjon. Ifølgje tiltalen var ordføraren i Nittedal involvert i behandlinga til kommunen av saker der den næringsdrivande mannen hadde interesser og eigarskap, mellom anna reguleringa og utviklinga av eit nytt bustadområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Tiltalen byggjer vidare på at den næringsdrivande i november 2013 sørgde for overføring av 125.000 kroner til eit selskap som er deleigd av ordføraren. Ordføraren har tidlegare drive to klesbutikkar, og pengeoverføringa er knytt til selskapet som eig desse.

Fredag vil forsvararane til dei to tiltalte halde prosedyrane sine. Begge har heile tida nekta straffskuld.

Thorkildsen har etter eige ønske vore suspendert frå ordførarrolla sidan desember i fjor, medan korrupsjonssaka mot henne går føre seg.

