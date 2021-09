Nye flytog har sprekkar i understellet – alle teke ut av trafikk

innenriks

Flytoget har ikkje fått noka forklaring på kvifor understellet har sprekkar, skriv Aftenposten.

Flytoget fekk levert dei fire første av i alt åtte nye togsett i juni. Flytoget rakk å setje berre eitt av dei i vanleg trafikk då sprekkane i understellet vart oppdaga under den første rutinemessige kontrollen av togsettet.

Togsettet vart omgåande teke ut av trafikk og dei andre nye togsetta heldt fram med å vere parkert. Det er ikkje avklart når toga igjen kan setjast inn i trafikk.

Den spanske togprodusenten CAF har for tida åtte medarbeidarar i Noreg som hjelper til med å finne ei forklaring. Feilen som er oppdaga, er ifølgje selskapet ikkje av ein slik art at han kunne sett passasjerar eller togpersonalet i noka form for fare. Sjølve feilen blir beskrive av Flytoget som «sprekker i bjelken som forbinder boggi med vognkasse» (kupé og førarhus).

CAF opplyser i ein e-post til Aftenposten at dei analyserer problemet og jobbar med å løyse saka i tett dialog med Flytoget.

