Jubileumsbodskapen til kronprinsparet: – Det finst alltid håp

– Det finst alltid håp. Eg trur det er utruleg viktig å klamre seg fast til det i periodar der ein opplever vanskelege ting, seier kronprinsessa til NTB.

Kronprinsparet gifta seg 25. august 2001. Eigentleg skulle dei feire 20-årsjubileet på sjølve bryllaupsdagen, men akkurat då vart prinsesse Ingrid Alexandra koronasmitta og feiringa måtte utsetjast.

– Eg trur det var sånn for mange andre foreldre òg dei to vekene rett etter at skulen starta. Det var veldig mange som hadde barn som hadde korona då. Men vi er veldig glad for at det gjekk veldig bra, seier kronprinsessa.

Eige fond

Når 20-årsjubileet for bryllaupet skulle markerast, ønskte kronprinsparet å vie feiringa til fondet dei oppretta då dei gifta seg. Eit fond som har søkjelys på ungdommar og mellom anna arbeider for å hjelpe folk ut av utanforskap.

Derfor var 20 ungdommar knytt til ulike prosjekt frå Kronprinsparets Fond invitert til lunsj på Skaugum torsdag.

– Det skal ofte veldig små endringar til for at livet skal bli veldig mykje betre, peika kronprinsessa på.

Kronprins Haakon viste til at ungdomstida er spesielt sårbar.

– Ungdomsperioden er litt sånn berg-og-dal-bane med opp og nedturar, og vi synest det er utruleg viktig at unge menneske får moglegheita til å bidra og vise kva dei kan. Derfor oppretta vi kronprinsparets fond den gongen. Vi er skikkeleg stolte og imponerte over det de får til, sa han i talen sin til gjestene.

Feiringa heldt fram med at ungdommane fortalde om erfaringane sine.

Gjentok bryllaupsvalsen på terrassen

Då kronprinsparet møtte pressa på terrassen etterpå, kunne dei røpe at dei faktisk fekk stelt i stand ei lita feiring på Skaugum på sjølve bryllaupsdagen òg – trass i sjukdom i heimen.

– Barna hadde arrangert sånn at vi fekk dansa bryllaupsvalsen akkurat her etter middagen. Det var veldig koseleg. Så vi hadde ein veldig hyggjeleg dag, sjølv om det ikkje vart noka stor feiring, sa Mette-Marit.

På spørsmål om dei kunne vise fram dansen igjen, parerte kronprinsen med latter og svarte:

– Nice try!

(©NPK)