Foreldre og bestefar tiltalt for overgrep mot barn – aktor ber om lange fengselsstraffer

innenriks

Den alvorlege overgrepssaka går i desse dagar i Møre og Romsdal tingrett, skriv NRK.

Ifølgje tiltalen har foreldra og bestefaren utsett dei tre barna for gjentekne seksuelle overgrep over fleire år fram til 2013. Det yngste barnet var berre eitt år då overgrepa skal ha starta.

Torsdag la aktor ned påstand om ni års fengsel for mora og bestefaren, og åtte år for far til barna. Dette fordi han har fått diagnosen lettare psykisk utviklingshemma.

Dei tre tiltalte nektar straffskuld.

Saka vart først etterforska i 2013, men lagd bort i 2014. Saka vart teken opp att etter ordre frå Riksadvokaten etter at det kom nye bevis i saka.

(©NPK)