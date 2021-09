EUs smittekart: Store delar av Danmark blir grønt

innenriks

På det oppdaterte smittekartet frå Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er heile Noreg, med unntak av Viken og Trøndelag, oransje. Viken går frå mørkeraudt til raudt, Trøndelag beheld raudfargen, medan Agder går frå raudt til oransje.

For reiseglade nordmenn er no mesteparten av Danmark grønt. Unntaket er områda Sjælland og Hovedstaden, som er oransje.

Mange av dei typiske turistmåla i Europa har no fått fargekoden oransje av ECDC, mellom anna gjeld det delar av den franske rivieraen som var mørkeraud. No er omtrent halvparten oransje og halvparten raud.

I Spania er framleis store delar raudfarga, men området rundt Barcelona har skifta farge frå raudt til oransje. For Italia er det mindre endringar sidan førre veke.

Risikovurderinga til ECDC, EUs smittevernbyrå, er med på å danne grunnlaget for Folkehelseinstituttets (FHI) smittekart, men det er ingen automatikk i at konklusjonen blir den same.

FHI oppdaterer fredag kartet sitt, som viser kva land og regionar som har ekstra koronakrav ved innreise til Noreg. Basert på dette fattar regjeringa ei endeleg avgjerd same dag, før endringane trer i kraft frå måndag.

