Brundtland tvilte på om Støre ville bli statsminister

– Eg tippar at det har vi alle, både Jonas og eg, gjort av og til. Når tinga såg vanskelege ut, med mykje motgang og drite. Men i toppleiarsjiktet vil det alltid vere punkt på vegen der ting ser vanskelege ut, sa Brundtland i eit intervju med NRK nokre dagar før valet.

Også Støre innrømmer at han har vore i tvil.

– Ja, det har eg. Fordi det å ta noko for gitt i politikken, då fjernar du deg frå det som er utfordringa her og no. Men eg har hatt trua på det prosjektet vi har hatt, sa Støre.

Etter valet, som gav eit knapt til fleirtal til Støres føretrekte raudgrøne regjeringsalternativ, håpar Brundtland at sonderingane mellom Ap, Sp og SV, som startar på Hurdalssjøen torsdag, fører fram.

– Det er eit flott valresultat, som gir grunnlag for fleirtalsregjering og ny kurs, skreiv ho i ein SMS til NRK.

Dei to har både jobba saman og vore venner i mange år, sidan Støre starta som spesialrådgivar på Statsministerens kontor i 1989 og fekk Brundtland som sjef.

– Jonas er kunnskapsrik, og har erfaring, breidde og oversikt over det norske og det internasjonale samfunnet. Han er verdibasert, trygg og tillitskapande. Han har òg den fulle integriteten som er avgjerande for ein god leiar, heitte det vidare frå Brundtland.

