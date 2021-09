Vegvesenet skjerpar klimakrava

innenriks

Det omfattar nye kontraktar for drift av 3.500 kilometer riksveg til ein samla verdi av 4 milliardar kroner, skriv Nationen.

– Statens vegvesen har skjerpa miljøkrava i alle kontraktane sine, og i éin av kontraktane vart klimaavtrykket avgjerande for kven som fekk kontrakten, seier Bjørn Laksforsmo, direktør for divisjon drift og vedlikehald i Statens vegvesen.

Han siktar til drifta av riksvegane i Hallingdal og Valdres, der entreprenøren fekk tildelt kontrakt basert på eit mål om å redusere klimautsleppa med 85 prosent.

– Vi satsar derfor på at Hallingdal og Valdres blir eit utstillingsvindauge for klimavennleg drift av riksvegar over heile landet, seier han.

