To fengsla og sikta for vald og truslar på Nedre Romerike

innenriks

Natt til laurdag 4. september vart politiet varsla om ei hending i ei leilegheit på Nedre Romerike. To vaksne skal ha vorte utsette for vald og grove truslar medan barn sov i leilegheita, melder Romerikes Blad.

Ifølgje personen som melde frå om saka, tok to menn seg inn i leilegheita der ein småbarnsfamilie oppheldt seg.

– Vi har eit bilete av hendingsgangen og har avhøyrt to fornærma, seier etterforskingsleiar Frode Stenberg i Aust politidistrikt til Romerikes Blad.

Måndag 6. september vart to menn arresterte og førebels sikta for grove truslar.

Onsdag 8. september vart dei to varetektsfengsla i fire veker i Romerike og Glåmdal tingrett. Begge er utanlandske statsborgarar og ukjende for politiet. Motivet for ugjerningane dei er sikta for er uavklart.

Advokaten til den yngste av dei to sikta, ein mann i 20-åra, seier at klienten hans ikkje erkjenner straffskuld. Forsvararen til den andre mannen, som er i 30-åra, vil ikkje kommentere saka.

