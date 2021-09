Solid oppgang på Oslo Børs

innenriks

Omsetningstoppen var prega av markant oppgang hos nær alle børsgigantane.

Equinor og Norsk Hydro vart dei mest omsette aksjane onsdag, og begge auka med 3,4 prosent. Telenor vart det einaste selskapet i omsetningstoppen der pila peika andre vegen, og selskapet fall med 0,4 prosent.

Elles vart det ein god dag for både Golden Ocean Group (+4,2), Aker BP (+4,4) og Salmar (+3,2). Frontline steig med 5,2 prosent, medan hydrogenselskapet Nel auka med 5,3 prosent.

Teknologiselskapet Asetek stuper 45 prosent etter at selskapet jekka ned forventningane sine for 2021.

Kriseramma Evergrande

Det har vore stor spenning i den globale børsmarknaden, inkludert Oslo Børs, som følgje av den kriseramma kinesiske eigedomsgiganten Evergrande.

Selskapet har ei gjeld på over 2.600 milliardar kroner, og det har vore høgst usikkert om det kan betale for seg. Det er heller ikkje sikkert at kinesiske styresmakter klarer å hindre at selskapet går under, noko som vil gi store ringverknader, ifølgje ekspertar.

Som følgje av Evergrande-situasjonen fall Oslo Børs 2,35 prosent måndag, men henta seg litt inn tysdag. Då steig børsen 0,55 prosent til 1.120,47 poeng.

Onsdag vart det kjent at selskapet har inngått ein avtale med obligasjonseigarar som sikrar at selskapet kan betale renter verd 232 millionar yen, tilsvarande 36 millionar dollar.

Europeisk opptur

Eit fat nordsjøolje vart onsdag ettermiddag omsett for 75,4 dollar, noko som er ein oppgang på litt over 1 prosent.

Samtidig peika pilene oppover på dei tonegivande børsane ute i Europa.

FTSE 100-indeksen i London gjekk opp 1,38 prosent, medan den tyske DAX 30-indeksen steig med 0,8 prosent. I Paris gjekk CAC 40-indeksen opp med 1,2 prosent.

(©NPK)