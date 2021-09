Rekordmange tekne med for høg promille på sjøen på Sørlandet

innenriks

Frå 1. juni og fram til no har 79 personar vorte melde for å ha køyrt med promille over 0,8, opplyser Agder politidistrikt.

– Det er dystre tal. Promille og fart er ofte hovudgrunnane til alvorlege ulykker, seier koordinator for sjøtenesta Magnus von Porat Fiane i Agder politidistrikt.

Ifølgje politiet har det vore ein jamn auke i talet på båtførarar som er tekne med for høg promille på Sørlandet dei siste åra. I 2018 vart 60 båtførarar melde for å ha køyrt med ein promille over 0,8. Sommaren 2019 vart 64 båtførarar tekne med for høg promille.

– Ei forklaring på denne auken kan vere at vi har hatt ein sommar med svært mange turistar på Sørlandet og mykje trafikk på sjøen, seier von Porat Fiane.

(©NPK)