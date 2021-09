Passasjerar evakuerte etter røykutvikling i togsett på Bryn i Oslo

innenriks

– Vi er framme på staden saman med brannvesenet. Kan ikkje sjå noko førebels. Heller ikkje komme opplysningar om at nokon er skadde, skreiv Oslo politidistrikt på Twitter like etter at hendinga oppstod klokka 11.47.

Det tok ikkje lang tid før brannvesenet oppdaga at ei sikring på eit kjøleskap om bord i toget var årsaka til røykutviklinga. Alle passasjerane vart evakuerte, og ingen av dei vart eksponerte for røyken.

Kommunikasjonsrådgivar Stine Strachan i Bane Nor seier til NTB at Bryn stasjon vil vere stengt til nødetatane seier det er trygt å opne igjen.

– Følg med i Vy-appen, det vil vere nokre mindre forseinkingar. Samtidig er det slik at røykutviklinga ikkje vil få nokon store følgjer, toga går framleis, seier ho.

Politiet melde om hendinga klokka 11.41.

