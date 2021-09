LO seier opp avtale med Elkjøp

innenriks

– Vi har sett oss nøydde til å seie opp avtalen med Elkjøp. Vi registrerer at dei har hatt eit møte med Handel og Kontor, men det er veldig mykje prat og lite handling, seier styreleiar Terje Olsson i fordelsprogrammet LOfavør til FriFagbevegelse.

LO har tidlegare gitt medlemmene sine gåvekort hos Elkjøp som forsikringsoppgjer. No er det likevel slutt på avtalen, som årleg er verd 30 millionar kroner.

Bakgrunnen er at Elkjøp betaler ut bonus til tilsette utan tariffavtale, medan tilsette som er omfatta av tariffavtale, ikkje får bonus – noko Elkjøp sjølv har stadfesta.

Elkjøp svarer at dei ikkje er kjende med at avtalen no er sagt opp.

– Vi treng no tid til å sjekke kva avgjerder som er tekne med kundane våre, seier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp.

(©NPK)